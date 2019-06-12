شكرا لقرائتكم نائبة تطالب بالتنسيق بين الوزارات لإنجاح بطولة امم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدمت النائبة سعاد المصرى، ببيان عاجل بشأن الاستعدادات الخاصة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وخطة الترويج لها داخليا وخارجيا لتحقيق أفضل النتائج من تنظيم البطولة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تنظيم البطولة من المفترض أن ينعكس على الكثير من القطاعات سواء السياحية او الاقتصادية وعلى صعيد الرياضة بشكل خاص، لافته إلى أن البطولة تحظى باهتمام عالمى ولابد من استغلالها للترويج للسياحة والاقتصاد والاستثمار بشكل جيد، وأن تكون باكورة تعاون مثمر على كافة الأصعدة مع مختلف الدولة وأن تفتح آفاق جديدة للتعامل.

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وأشارت عضو مجلس النواب، أن التنيظم الجيد يتطلب رؤية وخطة واستعدادات مكثفة من قبل كل الجهات المعنية لخروجها بالشكل المشرف للدولة المصرية، ولابد أن تكون هناك خطة لوزارات السياحة والآثار والرياضة والاستثمار لتحقيق أقصى استفادة من تنظيم البطولة وخروجها بالشكل المشرف الذى يليق باسم مصر.