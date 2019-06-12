شكرا لقرائتكم تعرف على زى مصر فى أول 3 مباريات بكأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر منتخب مصر على ارتداء زيه التقليدى الأحمر والأبيض والأسود أمام زيمبابوى والكونغو فى الجولتين الأولى والثانية بالدور الأول لبطولة كاس الأمم الافريقية 2019. بينما سيرتدى المنتخب الوطنى الزى الأبيض الكامل فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام أوغندا. Advertisements وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى والتى ستقام مبارياته على ستاد القاهرة.

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