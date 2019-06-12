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شكرا لقرائتكم استاد السكة الحديد يعلن جاهزيته لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصبح استاد السكة الحديد جاهز لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر، بعد الانتهاء من تطويره خلال الفترة الماضية.
وشهدت أعمال التطوير الملعب الرئيسي، والفرعي، إضافة إلى غرف الملابس، حيث تم تطوير أرضية الملعب على غرار أحدث ملاعب العالم ورفع كفاءة الاضاءة، وتم تطوير نظام الرى والصرف على الملعب الرئيسي.
يواجه منتخب مصر، نظيره منتخب زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو في الساعة العاشرة مساءً، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ( الكان) 2019 على أرض الفراعنة لأول مرة منذ عام 2006.
ويبحث الفراعنة عن إضافة النجمة الثامنة والتتويج بلقب البطولة عقب أعوام (1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010).
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