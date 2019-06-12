شكرا لقرائتكم أمم أفريقيا 2019 .. مواعيد مباريات الدور الأول بالكامل "إنفوجراف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات الدور الأول بالكامل لبطولة أمم أفريقيا 2019، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيه الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

مواعيد مباريات المجموعة الأولى

مواعيد مباريات المجموعة الثانية

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة

مواعيد مباريات المجموعة الرابعة

مواعيد مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات المجموعة السادسة

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