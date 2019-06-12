شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعقد اجتماعا صباح الغد لبحث الخطوط العريضة لمستقبل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد إجتماعًا لمجلس الإدارة، فى الحادية عشرة صباح يوم السبت المقبل، من أجل مناقشة العديد من الملفات، والتى سيكون فى مقدمتها ملف الفريق الكروى الأول.
كما قرر رئيس القلعة البيضاء، عقد مؤتمر صحفي فى الثانية عشر ظهر يوم السبت، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء.
ومن المقرر أن يعود لاعبي الزمالك للتدريبات الأحد المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها.
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