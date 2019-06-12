شكرا لقرائتكم الثانوية العامة تلغي معسكر منتخب 2001... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع عدم إقامة أى معسكرات لمنتخب الناشئين مواليد 99 خلال شهر يونيو الجاري بسبب إمتحانات الثانوية العامة المقامة حالياً. ويستعد منتخب مصر مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين لبطولة أمم افريقيا 2021 التى تقام فى تنزانيا. ويحدد مسئولو المنتخب خلال الساعات المقبلة موعد المعسكر المقبل إلى جانب البحث عن عدد من الوديات مع منتخبات أفريقية استعداداً للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

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