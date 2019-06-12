شكرا لقرائتكم فيديو.. لاعبو المنتخب يحتفلون بفوز محمد صلاح فى دورى أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبى منتخب مصر بزميلهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الأنجليزى بعد حصده بطولة دورى أبطال أوروبا أثناء تواجدهم بمعسكر الفراعنة فى برج العرب بالأسكندرية . شارك محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر فى مران الفراعنة الذى انطلق فى السابعة مساء اليوم استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. Advertisements يخوض منتخب مصر فى التاسعة مساء غداً الخميس ودية أمام تنزانيا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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