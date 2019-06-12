سوبر كورة.. هل تضحى الأندية المصرية بملايين البطولة العربية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 6 ملايين دولار جائزة مالية كبيرة يستحقها المتوج بلقب البطولة العربية ومن الصعب التضحية بها ومجرد التفكير فى الانسحاب من البطولة أوعدم المشاركة فيها مجازفة خطيرة ويحتاج القرار إلى دراسة متأنية من مسئولى الأندية خاصة أن قيمة هذه الجائزة تتخطى مسابقة دورى أبطال أفريقيا وأسيا. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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