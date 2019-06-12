شكرا لقرائتكم خبر عن اجيري يستبعد محمد صلاح و النني من ودية منتخب مصر أمام تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول و محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي من المشاركة فى ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء غدا الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية.
جاء قرار الجهاز الفني لإراحة صلاح بعد وصوله اليوم الخميس لمعسكر المنتخب ، كما فضل الجهاز منح النني راحة أيضاً وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل.
قائمة المنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تشهد تواجد 23 لاعب فى القائمة النهائية وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20" ، إلى جانب محمد أبو جبل و الذى تم إستبعاده مؤخراً.
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