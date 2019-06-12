- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة "شاي" من سفيرة مصر بأوزبكستان لبعثة المنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الدكتورة أمانى العتر سفيرة مصر بأوزبكستان حفل شاى لبعثة المنتخب الأولمبي برئاسة كرم كردى رئيس البعثة والمشرف العام على المنتخب.
حضر الحفل جميع رجال السفارة الذين استقبلوا المنتخب بحفاوة كبيرة، وفى نهاية الحفل تقدم الدكتور كرم كردى بالشكر للسفيرة وكذلك شوقى غريب المدير الفنى.
وخاض منتخب مصر الأوليمبي وديتين أمام أوزبكستان خسر فى الوديتين بنتيجة 0 / 2 ، و 2 / 3 فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.
وتعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة فى الثامنة مساء غداً الخميس استعداداً لإستكمال المعسكر ومواجهة فلسطين يوم 16 يونيو الجاري.
سفيرة مصر بأوزبكستان مع كرم كردي رئيس بعثة الاوليمبي
شوقى غريب مع سفيرة مصر بأوزبكستان
كانت هذه تفاصيل خبر حفلة "شاي" من سفيرة مصر بأوزبكستان لبعثة المنتخب الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.