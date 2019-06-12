حرس الحدود يفاوض حارس مرمى شباب سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولى حرس الحدود فى مفاوضات للتعاقد مع عبده هلال حارس مرمى فريق سموحة مواليد 1999 خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق السكندرى . وبدأ مسئولى فريق حرس الحدود فى التعاقدات مبكرا لدعم الفريق مبكراً والاستعداد للموسم الجديد 2019 - 2020 . واحتل فريق حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة ليهرب من شبح الهبوط للقسم الثاني. Advertisements كانت 3 أندية قد هبطت رسمياً من الدوري الممتاز إلى القسم الثاني وهم النجوم و الداخلية و بتروجت.

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