شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 12/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها تلقى محمد شريف عرضاً من أحد الأندية البرتغالية.

الأهلى يتدرب أسبوعاً بالتتش قبل المعسكر الأوروبى

استقر الجهاز الفنى للأهلى على التدريب لمدة أسبوع على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر لخوض معسكر خارجى بإحدى الدول الأوروبية استعداداً لخوض آخر مباراتين بالدورى أمام المقاولون والزمالك ثم بيراميدز بكأس مصر.

الأهلى يحدد موعد عودة لاسارتى والأجانب من الإجازة السنوية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن لاعبى الفريق الأجانب غير المتواجدين مع منتخبات بلادهم فى أمم أفريقيا وكذلك لاسارتى المدير الفنى للفريق ومعاونيه سباستيان وإليخاندرو سيتواجدون في القاهرة يوم 21 يونيو الجارى، تمهيداً لبدء فترة الإعداد للمباريات المتبقية من الموسم الحالى والموسم الجديد.

سوبر كورة يكشف السبب الحقيقى وراء استبعاد معلول من قائمة تونس

يكشف "سوبر كورة" السبب الحقيقي وراء استبعاد التونسي علي معلول ظهير ايسر الأهلي من قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها في مصر.

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحى نهائيًا

عادت فكرة استعارة رمضان صبحى لاعب الأهلى مجددًا من نادى هدرسفيلد الإنجليزى فى ظل مغالاة الأخير فى طلباته المادية الخاصة ببيع اللاعب بشكل نهائي.

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وتنتهى إعارة رمضان صبحى مع الأهلى يوم 30 يونيو الجاري، بعد ضمه فى يناير الماضى مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى وكانت لمدة ستة أشهر، ونجح الأهلى فى الاتفاق مع اللاعب على البقاء فى القلعة الحمراء خاصة فى ظل عدم تلقى رمضان عروضًا قوية من أوروبا بجانب رغبة الأحمر الجادة فى تمديد عقد اللاعب الذى أضاف بصمة واضحة للفريق.

"قانونية" الأهلي تجتمع غداً لمناقشة تطورات أزمة القيد الأفريقي

تعقد اللجنة القانونية بالنادي الاهلي اجتماعاً غداً ، الخميس، لمناقشة تطورات شكوى النادي ضد اتحاد الكرة لدى لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية بعدما تقرر تأجيل شكوى الأهلي إلى يوم 2 يوليو المقبل.

مستند. .مهاجم الأهلى مطلوب في جيل فيسنتي البرتغالي

أرسل نادي جيل فيسنتي البرتغالى عرضاً رسمياً للأهلى للحصول على خدمات جناح الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.