شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تعرف على أماكن عرض مباريات أمم أفريقيا فى مراكز شباب وأندية البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور إبراهيم خضر وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في توفير 84 شاشة عملاقه بمختلف مراكز شباب محافظة البحيرة لنقل أحداث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 مجانا عن طريق قناة TIME SPORTS.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخب خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

أكد الدكتور أبراهيم خضر ، لـ"الخليج 365" ، إنه سيوفر شاشات العرض في جميع مراكز شباب وأندية محافظة البحيرة لتقديم رسالة من التشجيع الوطني المثالي.

أضاف خضر أن مراكز الشباب التى ستذاع بها مباريات أمم أفريقيا هي : دمنهور، أبو المطاطير، المحمودية، وادي النطرون، كوم حمادة، الدلنجات، أبو حمص، الرحمانية، إدكو، إيتاي البارود، رشيد، شبراخيت، بدر، كفر الدار، حوش عيسى.