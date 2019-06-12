شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز بلدية المحلة يحقق 5 ذهبيات فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الجمباز الأيروبك مرحله تحت 8 سنوات إنجاز لنادى بلدية المحلة فى بطولة الجمهورية حيث حصدت الـ 8 لاعبات المشتركات على 5 ميداليات ذهبيه و 3 فضيه .

اللاعبات الحاصلات على الميدالية الذهبية هن :آن محمد النشرتى و كلووى هشام كمال و مريم محمد الشافعى و ريماس حسام الشيمي و إيمى محمد أحمد المصرى.

بينما حصلت على الفضية من بلدية المحلة كلاً من : دان محمد حسنين و ريماس على بسيونى و مايا حسن مصباح .

ويقود الفريق كلاً من محمد ناصر مدير الفنى و مصطفى الرخاوى و ساره جبر مدرب و منه عرفه . مدرب و محمد عادل إدارى الفريق.

بلدية المحلة يتوج بـ5 ذهبيات فى بطولة الجمباز

بلدية المحلة يتوج بـ5 ذهبيات فى الجمباز

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بلدية المحلة يتوج بـ5 ذهبيات فى الايروبك

الفائزات ببطولة الجمباز بنادي بلدية المحلة

بلدية المحلة يتوج بـ5 ذهبيات فى الجمباز