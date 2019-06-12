جمباز بلدية المحلة يحقق 5 ذهبيات فى بطولة الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الجمباز الأيروبك مرحله تحت 8 سنوات إنجاز لنادى بلدية المحلة فى بطولة الجمهورية حيث حصدت الـ 8 لاعبات المشتركات على 5 ميداليات ذهبيه و 3 فضيه .
اللاعبات الحاصلات على الميدالية الذهبية هن :آن محمد النشرتى و كلووى هشام كمال و مريم محمد الشافعى و ريماس حسام الشيمي و إيمى محمد أحمد المصرى.
بينما حصلت على الفضية من بلدية المحلة كلاً من : دان محمد حسنين و ريماس على بسيونى و مايا حسن مصباح .
ويقود الفريق كلاً من محمد ناصر مدير الفنى و مصطفى الرخاوى و ساره جبر مدرب و منه عرفه . مدرب و محمد عادل إدارى الفريق.
بلدية المحلة يتوج بـ5 ذهبيات فى بطولة الجمباز
بلدية المحلة يتوج بـ5 ذهبيات فى الجمباز
بلدية المحلة يتوج بـ5 ذهبيات فى الايروبك
الفائزات ببطولة الجمباز بنادي بلدية المحلة
بلدية المحلة يتوج بـ5 ذهبيات فى الجمباز
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