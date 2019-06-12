- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران منتخب مصر اليوم الذى انطلق فى السابعة مساء اليوم استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين مشاركة الـ24 لاعب استعداداً لودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس.
وشارك فى المران نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح والذى دخل فى نوبة ضحك مع أكثر من لاعب خلال المران ، إلى جانب موقف طريف بين عمر جابر و على غزال خلال المران.
قائمة المنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تشهد تواجد 23 لاعب فى القائمة النهائية وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20" ، إلى جانب محمد أبو جبل و الذى تم إستبعاده مؤخراً.
مران منتخب مصر
عمر جابر و على غزال
ضحكة محمد صلاح فى مران المنتخب
تريزيجيه ووردة فى مران المنتخب
مران منتخب مصر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.