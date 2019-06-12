شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 12/ 6/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 12/ 6/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، مرتضي منصور يكشف حقيقة عروض رحيل فرجانى ساسى، وأستطلاع رأى خالد جلال لدخول شيكابالا فى صفقة تبادلية مع المقاصة.

مجلس الزمالك يجتمع مع خالد جلال لرسم خطة المرحلة المقبلة

عقد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك مساء اليوم، الأربعاء، جلسة مع خالد جلال المدير الفني للفريق الكروى الأول، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد جلال نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، وتمت مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق.

مرتضي منصور يكشف حقيقة عروض رحيل فرجانى ساسى عن الزمالك

أكد مرتضي منصور، رئيس الزمالك، عدم تلقي النادى أى عروض رسمية، للتعاقد مع الدولى التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروى الأول، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أول تعليق من فرجانى ساسى بعد العودة للملاعب

أعرب الدولى التونسى فرجانى ساسى، صانع ألعاب الزمالك، عن سعادته بالعودة مجددًا للملاعب بعد غياب دام 58 يومًا، بالمشاركة مع نسور قرطاج أمام كرواتيا، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر فى شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يناقش عروض المعسكر الخارجى لحسم موقفه النهائى

يناقش مسئولو نادى الزمالك العروض المقدمة لاستضافة معسكر الفريق الكروى الأول، الذى سيقام خارج مصر، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

الزمالك يجمد ملف تدعيم الدفاع فى الميركاتو الصيفى

يسود اتجاه قوى داخل نادى الزمالك، بتجميد ملف تدعيم خط دفاع الفريق الكروى الأول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزون فى هذا المركز. Advertisements

الزمالك يحصل على شرائط فيديو لمهاجمين أفارقة للميركاتو الصيفى

حصل مسئولو نادى الزمالك، على بعض شرائط الفيديو المسجلة لمهاجمين أفارقة وعرب، من أجل مشاهدتهم وعرضهم على الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال، لتحديد مدى إمكانية التعاقد مع أحدهما.

الزمالك يستطلع رأى خالد جلال لدخول شيكابالا فى صفقة تبادلية مع المقاصة

يستطلع مسئولو نادى الزمالك رأى خالد جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول، فى إمكانية استغلال رغبة مسئولو نادى مصر المقاصة فى ضم محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق المنتهية إعارته إلى أبولون سميرنى اليونانى، وضمه لصفوف الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بإبرام صفقات تباديلة.

أحمد مدبولى ينهى امتحانات نهاية العام فى أسيوط

أنتهى أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، من أداء امتحانات نهاية العام، بكلية حقوق جامعة أسيوط، خلال فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 10 أيام.

خالد جلال يحدد موقف مصطفى فتحى أول يوليو

يحدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، مصير مصطفى فتحى بالتواجد مع الفريق فى الثلاث مباريات المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما تكرر استمراره فى البرنامج التأهيلى حتى مطلع الشهر المقبل.

مؤتمرا صحفيا لرئيس الزمالك السبت