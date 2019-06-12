شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة CIB للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حجز طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا مقعده في نصف نهائي بطولة CIB الدولية للاسكواش، وذلك عقب تغلبه على منافسه البيروفي دييجو إلياس في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وفاز مؤمن بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-2, 4-11, 11-8.
وبذلك يتأهل مؤمن بمجموع 7 نقاط من مجموعته، وذلك عقب فوزه في مباراتين وخسارة مبارتة واحدة كانت أمام محمد الشوربجي المصنف الثاني، الذي تأهل هو الآخر بعد صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط بعد ثلاث انتصارات.
وتعتبر بطولة CIB والتي ينظمها وادي دجلة في مدينة السادس من أكتوبر، من البطولات البلاتينية حيث تقدر قيمة جوائزها المادية ب 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق مؤمن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة CIB للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.