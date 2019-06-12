شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب زيمبابوي يتدرب في المركز الأوليمبي استعدادا لمواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، منتخب زيمبابوي الي المركز الأوليمبي بالمعادي استعدادا لخوض تدريباته علي الملعب هناك ، استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا 2019 .

و يستعد منتخب زيمبابوي للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، ضمن المجموعة الأولى التى تضم كل من مصر البلد المنظم و جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

كان منتخب زيمبابوي قد تعادل سلبياً مع نظيره النيجيري في ختام استعداداته لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.









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