سوبر كورة.. عايز تلعب ما تشتكيش أحدث فصول خناقة الجبلاية مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مسئولى اتحاد لكرة شعار عايز تلعب ما تشتكيش فى التعامل مع أزمة النادى الأهلى التى ألقت بظلالها على سطح المشهد الكروى فى الفترة الأخيرة بسبب رفض مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب استكمال الدورى بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل. لقراءة تفاصيل التقرير كاملاً اضغط هنا..

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