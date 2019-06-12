علي غزال: هناك من يستحق التواجد بالمنتخب ولكنها وجهة نظر الجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال علي غزال، المحترف المصري في صفوف نادي فيرينسي البرتغالي، إن جميع من في صفوف منتخب مصر استحقوا التواجد وهناك من لم يتم اختياره كان يستحق أيضًا التواجد ولكنها في النهاية وجهة نظر للجهاز الفني.

وأضاف غزال ـ في تصريحات لفضائية أون سبورتس مساء اليوم الأربعاء ـ :"الكل يتمرن بجدية لذا ترون المران قويًا.. الكل يركز خلال التدريبات وجميعنا على قلب رجل واحد ولا يهم من سيُشارك فمن سيخوض المباريات نتمنى له التوفيق".

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وأتم المحترف المصري في صفوف نادي فيرينسي البرتغالي حديثه بقوله:"عدم التواجد لبعض العناصر هو نصيب ونتواصل مع أصدقائنا منهم وجميعنا نتمنى التوفيق للمنتخب والأهم بالنسبة لنا هو تحقيق البطولة".

ويتواجد المنتخب الوطني في معسكر بمنطقة برج العرب بالإسكندرية؛ حيث سيواجه نظيره التنزاني وديًا ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.