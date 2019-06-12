الخليج 365 يكشف.. ملامح تشكيل منتخب مصر لمباراة تنزانيا الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يستعد منتخب مصر، لخوض أول مباراة ودية له في معسكره ببرج العرب استعدادا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويلعب منتخب مصر، مع منتخب تنزانيا مساء يوم الخميس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، يتجه لمنح الثنائي أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك، شوطا لكل منهما خلال اللقاء.

واستقر أجيري بشكل كبير على الإستعانة بالرباعي أيمن أشرف ومحمود علاء وأحمد حجازي وأحمد المحمدي في خط الدفاع، وثنائي وسط المدافع طارق حامد وعماد نبيل "دونجا".

ومن المنتظر أن يستعين أجيري، بالثلاثي عبدالله السعيد ووليد سيلمان وعمرو وردة خلف المهاجم أحمد علي.

وفيما يخص الـ5 تبديلات، يتجه أجيري للدفع بأحمد أيمن منصور، بدلا من أيمن أشرف، وعمر جابر بدلا من المحمدي، ومحمد النني بدلا من دونجا، ومحمود حسن "تريزيجيه" بدلا من وليد سليمان.

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وسيفاضل أجيري بين مروان محسن وأحمد حسن "كوكا" للدفع بأحدهما بدلا من أحمد علي.

ملامح تشكيل مصر لودية تنزانيا.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – محمود علاء – أحمد حجازي – أحمد المحمدي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – عماد نبيل "دونجا".

ثلاثي قبل المهاجم: عمرو وردة – عبدالله السعيد – وليد سليمان.

خط الهجوم: أحمد علي.