الخليج 365 يكشف سبب تواجد محمد صلاح في غرفة بمفرده بمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال مصدر مسؤول بالمنتخب الوطني إن تواجد محمد صلاح في غرفة بمفرده بمعسكر الفريق ببرج العرب ليس طلبًا من اللاعب المحترف المصري في صفوف ليفربول.

وانضم محمد صلاح في وقت سابق اليوم الأربعاء، لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراة تنزانيا الودية ضمن استعدادت الفريق للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

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ويلتقي المنتخب المصري أمام تنزانيا وديا في تمام التاسعة مساء الخميس، على ملعب برج العرب.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن سبب تواجد محمد صلاح في غرفة بمفرده هو أن عدد لاعبي المنتخب فردي، 23 لاعبًا، وكل لاعبين يجلسان في غرفة واحدة ولكن صلاح انضم كآخر لاعب ليُتمم الـ 23 فمن ثمّ جلس بغرفة بمفرده.

وتستضيف مصر النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.