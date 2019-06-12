رسمياً.. ريال مدريد يعلن رابع صفقاته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني نجاحه في التعاقد مع اللاعب فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، ليواصل الفريق الملكي صيفه الناجح. وبموجب العقد الجديد بات فيرلاند ميندي لاعباً في صفوف ريال مدريد حتى 30 يونيو من عام 2025، بعقد لمدة ست سنوات. ميندي سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي في ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم 19 من الشهر الجاري في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت إسبانيا. Advertisements وسيتحدث اللاعب ميندي إلى الجماهير والإعلام في مؤتمر صحفي في ملعب ريال مدريد عند تقديمه لأول مرة بقميص الفريق الملكي. ويُعد ميندي رابع صفقات الريال بعد الثلاثي هازارد، وميلياتو، ويوفيتش.

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