بالفيديو.. بوطيب يهدر 3 فرص.. المغرب تخسر أمام جامبيا استعدادًا لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

هُزم المنتخب المغربي بهدف نظيف أمام نظيره الجامبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء وديًا بملعب مراكش الدولي في إطار استعدادات أسود الأطلسي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وظهر المنتخب المغربي بشكل باهت خلال لقائه مع ضيفه الجامبي، الذي عجز عن التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، ليسقط بشكل مفاجيء أمامه ويصيب جماهيره بالإحباط.

وسجل موسى بارو هدف منتخب جامبيا الوحيد في الدقيقة 27، قبل أن يهدر المنتخب المغربي فرصة إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، بعدما أضاع لاعبه فيصل فجر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وشاك لاعب الزمالك خالد بو طيب في المباراة؛ حيث أهدر 3 فرص تسجيل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربي مباراته الإعدادية الأخيرة أمام نظيره الزامبي يوم الاثنين القادم، قبل السفر إلى مصر للمشاركة في أمم أفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب، الذي توج باللقب عام 1976 بإثيوبيا، في المجموعة الرابعة (الحديدية)، التي تجرى فعالياتها بملعب (السلام) برفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.