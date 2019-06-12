بالصور.. أول مران للمنتخب في حضور محمد صلاح استعدادا لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

خاض المنتخب المصري مرانه اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض ودية تنزانيا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وشارك محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، في أول مران له، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا مع الريدز.

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ويلتقي المنتخب الوطني في تمام التاسعة مساء الخميس، على ملعب برج العرب، أمام المنتخب التنزاني.

وقال أجيري المدير الفني للمنتخب، في مؤتمر اليوم، إنه سيقوم بإشراك جميع اللاعبين الـ23 المقيدين في القائمة في مباراتي تنزانيا وغينيا، قبل كأس الأمم.

وتقع مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.