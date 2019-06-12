المحمدي: سنبذل أقصى جهدنا للتتويج بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أحمد المحمدي، لاعب المنتخب الوطني، إن هناك العديد من اللاعبين التي لعبت على استاد القاهرة وأخرين لم يتمكنوا من خوض مباريات على أرضه.

ويُعسكر المنتخب الوطني في مدينة برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف المحمدي ـ خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء ـ قبل مران المنتخب الوطني بالملعب الفرعي باستاد برج العرب:"الجميع مستعد للعب على استاد القاهرة.. أناشد الجماهير بالحضور المُكثف للمباريات وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يونيو 2019 بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة.