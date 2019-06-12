أجيري: سأشرك جميع اللاعبين في الوديتين.. ولم يشترط عليّ أحد التتويج لبقائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه سيشرك الـ23 لاعبا في وديتي تنزانيا وغينيا من أجل الوصول لمرحلة معينة من الانسجام والتكتيك، في إطار الاستعدادات الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني في تمام التاسعة مساء الخميس، على ملعب برج العرب، أمام المنتخب التنزاني.

وقال أجيري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة تنزانيا، إنه طالب اللاعبين بنسيان أنديتهم والتفكير في المنتخب الوطني فقط، من أجل التتويج بالبطولة.

وأضاف: "أتمنى من مجموعة اللاعبين الحاليين الوصول لمرحلة من التعايش ومستوى تكتيكي معين قبل البطولة".

وتستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وتقع مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.

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ونفى أجيري، أن يكون هناك اشتراط من جانب اتحاد الكرة، بالفوز بالبطولة من أجل بقاء الجهاز الفني، موضحا: "لا يوجد ذلك في كرة القدم".

وعن مواجهة الافتتاح أمام زيمبابوي، أشار أجيري إلى أن الفوز بها سيساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وإعطائهم الدافع للفوز في بقية مباريات المجموعة.

وأشار إلى أنه أعد أكثر من طريقة لعب وفقا لمجريات كل مباراة.

وأوضح أن المنتخب الوطني مستمر في معسكره ببرج العرب حتى بعد مباراة غينيا بيوم، قبل العودة للقاهرة استعدادا للبطولة.

ويلتقي المنتخب في وديته الثانية أمام غينيا يوم 16 يونيو.

وأكمل أجيري: "جاهزون لأمم إفريقيا.. اكتملت صفوفنا اليوم بوصول صلاح، نحن بدأنا المعسكر يوم 6 يونيو، والوديتين سيكونا إعداد قوي للبطولة".

واختتم بأن المعسكر الحالي هو أفضل فترة تدريب منذ توليه مهمة المنتخب الوطني.