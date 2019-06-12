نادال يضع كأس رولان غاروس الـ12 في متحفه

وضع لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال اليوم الأربعاء، كأس نسخة بطولة رولان غاروس الثاني عشر الذي فاز به الأسبوع الجاري في متحفه الخاص.

وبعد حضور حفل التخرج من أكاديمية رافائيل نادال الثلاثاء، أراد وضع الكأس في متحفه الواقع في منشآت الأكاديمية.

وقال نادال: “الجميع يعلم أهمية هذا المكان (المتحف) وكذلك أهمية ما حدث الأحد (بعد الفوز على النمساوي دومينيك تيم في النهائي)”.

وأضاف: “وضع هذا الكأس لرولان غاروس إلى جانب البقية يعني الكثير لي وأشكر كل الدعم المقدم لي وبخاصة في الشهور الاخيرة التي واجهت فيها مشاكل”.

ومن المقرر أن يحظى المصنف الثاني عالميا ببعض أيام راحة في مايوركا، بعدها يبدأ التحضير للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس.