كفيتوفا تنسحب من بطولة برمنجهام للتنس بسبب الاصابة

قال الاتحاد البريطاني للتنس اليوم الأربعاء، إن “بترا كفيتوفا بطلة برمنغهام للتنس مرتين انسحبت من نسخة هذا العام المقررة الأسبوع المقبل، حيث لا تزال تتعافى من إصابة في الذراع أجبرتها على الغياب عن فرنسا المفتوحة”.

وفازت كفيتوفا بلقب برمنغهام في 2017 في ثاني بطولة تخوضها وقتها بعد تعرضها لهجوم خطير بسكين كاد أن ينهي مسيرتها وأعقبت ذلك بالفوز على مغدالينا ريباريكوفا لتحصد اللقب مجددا العام الماضي.

وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً على تويتر “لسوء الحظ حلت بطولة برمنغهام قبل التعافي تماماً لكني أعمل بكل جد للعودة للمنافسات في أسرع وقت”.

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وتوجه هذه الاصابة لطمة لكفيتوفا المصنفة الخامسة عالمياً قبل بطولة ويمبلدون الشهر المقبل، حيث تسعى للفوز بلقبها الثالث بعد 2011 و2014.

وقال الاتحاد البريطاني للتنس إن ا”لأمريكية ماديسون كيز انسحبت كذلك من البطولة بسبب الإصابة”.

وستنضم كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة عالمياً إلى البطولة التي تنافس فيها أيضاً نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالمياً وآشلي بارتي المتوجة حديثاً بلقب فرنسا المفتوحة.