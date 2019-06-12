ريال مدريد يضم المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي رسمياً

أصبح المدافع الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي لاعباً جديداً في صفوف ريال مدريد، حسبما أعلن النادي الإسباني عبر بيان له الأربعاء. وقالت مجموعة أولمبيك ليون اليوم الأربعاء، إن “الظهير الأيسر فيرلان ميندي مدافع منتخب فرنسا رحل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للانضمام إلى ريال مدريد مقابل 48 مليون يورو”. وسيصبح ميندي رابع صفقة يبرمها العملاق الإسباني للموسم الجديد بعد الم

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