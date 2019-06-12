حرص ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي للرجال، على التواجد في مدرجات ملعب اليانز ريفييرا لدعم المنتخب الفرنسي للسيدات خلال لقاء فرنسا امام النرويج في الجولة الثانية ضمن الفرنسي للسيدات خلال لقاء فرنسا امام النرويج في الجولة الثانية ضمندور المجموعات بالبطولة. ويرغب المنتخب الفرنسي في تحقيق اول القاب في البطولة لكسر الرقم السلبي في البطولة بعدم فوز اصحاب الارض باللقب من قبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديشامب يؤازر منتخب فرنسا للسيدات أمام النرويج بكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.