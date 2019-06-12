تعرف على تشكيل جهاز الجمباز وتنس الطاولة بالأهلي

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء، التشكيل الكامل لجهاز الجمباز وتنس الطاولة، استعدادًا للموسم الجديد. لجهاز الجمباز وتنس الطاولة، استعدادًا للموسم الجديد. وذلك بعد استعراض ومناقشة التصور الذي تقدم به رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي في النادي الأهلي، خلال جلسة مع مجلس الإدارة. وجاء تشكيل لجهاز الجمباز وتنس الطاولة: Advertisements

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