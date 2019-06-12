أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة لإنبي، أن النادي لن يقف أمام مستقبل أي لاعب مشيرًا إلى أن النادي منح الحرية الكاملةللاعبه عمرو الحلواني في الانتقال لأي ناد آخر نظرًا لتاريخه الطويل وعطاءه.
وأشاد مدير الكرة بأخلاق اللاعب وعدم اختلاق المشاكل مع النادي أو زملاءه مؤكدا أن الحلواني أمامه عروض للعب بأندية محلية.
كان الحلواني قد طلب الرحيل نظرا لعدم حصوله على الفرصة للعب في الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير إنبي يكشف سر رحيل الحلواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.