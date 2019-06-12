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مدير إنبي يكشف سر رحيل الحلواني

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أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة لإنبي، أن النادي لن يقف أمام مستقبل أي لاعب مشيرًا إلى أن النادي منح الحرية الكاملة

للاعبه عمرو الحلواني في الانتقال لأي ناد آخر نظرًا لتاريخه الطويل وعطاءه.

وأشاد مدير الكرة بأخلاق اللاعب وعدم اختلاق المشاكل مع النادي أو زملاءه مؤكدا أن الحلواني أمامه عروض للعب بأندية محلية.

 كان الحلواني قد طلب الرحيل نظرا لعدم حصوله على الفرصة للعب في الموسم الحالي.

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