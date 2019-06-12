سارة دايبريتز أفضل لاعبة بمباراة ألمانيا وإسبانيا بمونديال السيدات

حصلت اللاعبة الالمانية سارة دايبريتز عليحى جائزة أفضل لاعبة خلال لقاء منتخبي ألمانيا وإسبانيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات وإسبانيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعاتبكأس العالم للسيدات بفرنسا. وقادت اللاعبة منتخب ألمانيا للفوز على إسبانيا واستطاعت تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

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