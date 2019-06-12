ألمانيا تسقط إسبانيا بكأس العالم للسيدات

تغلب المنتخب الألماني للسيدات علي نظيره الاسباني بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد دي هاينو ضمن مباريات الجولة الثانية من كاس العالم للسيدات بدور المجموعات من كأس العالم للسيدات والمقامة حاليًا في فرنسا الجولة الثانية من كاس العالم للسيدات بدور المجموعات من كأس العالم للسيدات والمقامة حاليًا في فرنسا سجل هدف اللقاء سارة دايبريتز في الدقيقة 42. وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الألماني النقطة السادسة يحتل بها صدارة المجموعه الثانية بينما يتجمد رصيد منتخب اسبانيا عند النقطة الثانية يحتل بها المركز الثاني.

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