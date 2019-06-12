أمونيكي: مصر تمتلك لاعبين مميزين بجانب محمد صلاح

أكد إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمنتخب التنزاني ونجم الزمالك السابق أن منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين بجانب محمد صلاح.

وقال أمونيكي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء مصر وتنزانيا المقرر له غدا: "سعيد بالتواجد في

مصر أعتبرها بلدي الثاني، تكتيك المباراة غدا كان سيتغير في حال تواجد محمد صلاح بتشكيل مصر، المنتخب المصري يمتلك العديد من اللاعبين غير محمد صلاح وأعرفهمجيدا ولكني لا أتذكر الأسماء بالوقت الحالي".

وأضاف: "تنزانيا لا تمتلك لاعب سوبر ستار، ولكننا جئنا للقاهرة لتحقيق الإنجاز، هدفي في البطولة احتراف جميع لاعبي المنتخب في أوروبا".

واختتم: "منتخب السنغال قوي ولكننا لم نأت إلى القاهرة من أجل النزهة، نحن نريد تقديم عرض قوي في أمم إفريقيا".