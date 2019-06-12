أكد إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمنتخب التنزاني ونجم الزمالك السابق أن منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين بجانب محمد صلاح.
وقال أمونيكي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء مصر وتنزانيا المقرر له غدا: "سعيد بالتواجد فيمصر أعتبرها بلدي الثاني، تكتيك المباراة غدا كان سيتغير في حال تواجد محمد صلاح بتشكيل مصر، المنتخب المصري يمتلك العديد من اللاعبين غير محمد صلاح وأعرفهم
وأضاف: "تنزانيا لا تمتلك لاعب سوبر ستار، ولكننا جئنا للقاهرة لتحقيق الإنجاز، هدفي في البطولة احتراف جميع لاعبي المنتخب في أوروبا".
واختتم: "منتخب السنغال قوي ولكننا لم نأت إلى القاهرة من أجل النزهة، نحن نريد تقديم عرض قوي في أمم إفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر أمونيكي: مصر تمتلك لاعبين مميزين بجانب محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.