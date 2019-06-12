بالصور.. انطلاق التصفيات النهائية لقطاع الناشئين بالمقاولون

خضع مجموعة كبيرة من لاعبى الشباب والناشئين للاختبارات الأولي من التصفيات النهائية الذين وقع عليهم الاختيار من قبل مدربي النادى.

وحرص الكابتن محمد رضوان رئيس القطاع على متابعة التصفيات الأخيرة لمجموعة اللاعبين للمتابعة الدقيقة على أمل اكتشاف نجوم جدد يتم الاستفاده بهم خلال المرحلة المقبلة.

ومنح رئيس القطاع تعليمات صارمة للمدربين بضرورة التركيز والمتابعة الدقيقة أثناء فترة الاختبارات .

واستعان رئيس القطاع بعدد كبير من مدربي النادى المشهود لهم بالكفاءة وحسن الاختيار حتى يتم الاستفادة من فترة الاختبارات التى تقام حاليا على ملاعب النادى بالجبل الأخضر.

ومن المقرر أن تستمر فترة الاختبارات حتى يوم 11 يوليو القادم بعدها سيتم الإعلان عن الوجوه الجديدة التى تم اختيارها وضمها بعد اجتياز اللاعبين لكافة الاختيارات التى سيتم الخضوع اليها.

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وأشاد عدد كبير من أولياء الأمور بحالة الانضباط والالتزام التى تشهدها أروقة النادى نتيجة الاستعانة بمجموعة من رجال الامن الذين قدموا اداء مميز وكان لهم دور إيجابي على مدار فترة الاختبارات الماضية.