معلق بي إن سبورتس لـ Mercatoday: الكاف ظلم “الوداد” بالإعادة!

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انتقد معلق بي إن سبورتس “أحمد عبده” قرار لجنة الطواريء التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بإعادة نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، واصفًا إياه بالقرار الظالم لـ “الوداد”.

مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، شهدت العديد من المشاكل التنظيمية والأمنية، مثل غياب تقنية الحكم المساعد VAR والتي كانت حاضرة بقوة ولها دور ملموس في تحديد نتيجة مباراة الذهاب على ملعب مولاي عبد الله في الرباط (1/1).

وأوقفت لجنة الحكام التابعة لـ “الكاف” حكم مباراة الذهاب، المصري جهاد جريشة، لمدة ستة أشهر، لاستخدامه الخاطيء لتقنية الـ VAR، حيث ألغى هدفًا صحيحًا للوداد، وألغى ركلة جزاء صحيحة ضد الترجي.

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وقال أحمد عبده في حديث خص به Mercatoday “أرى أن قرار إعادة مباراة الإياب ظالم للوداد. الفريق المغربي كان يستحق الفوز في مباراة الذهاب وليس التعادل، حيث تعرض لظلم تحكيمي واضح”.

وأضاف المعلق الرياضي المصري “الترجي الآن مُستفيد من مباراة الذهاب التي كان بها أخطاءً تحكيمية بالجملة، فلو تعادل في مباراة الإعادة من دون أهداف سيصبح هو الرابح. لو كان ولا بد من إعادة المباراة، فيجب إلغاء نتيجة مباراة الذهاب، وتحويل المباراة لنهائي واحد”.

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وأوضح “قرار الإعادة للمباراة كان يفترض أن يكون أكثر عدلاً بعد كل ما شاهدناه من المسؤولين التوانسة. الترجي منذ الموسم الماضي وتُلغى له كل الأهداف التي تُسجل عليه، مثل هدف بريميو دي أجوستو الأنجولي في نصف نهائي 2018، وهذا الهدف حَول مَجرى البطولة بفضل فجر الحكم الزامبي سيكازوي (حكم الـ VAR في إياب نهائي الكونفدرالية 2019)”.

ويرى معلق مباريات دوري أبطال أفريقيا لدى شبكة بي إن سبورتس القطرية، أن الترجي لم يستحق التتويج، وما خلص إليه اجتماع لجنة طواريء الكاف في باريس ليس القرار الصحيح، حيث توقع سحب اللقب من الترجي وإضافته إلى رصيد الوداد من دون إعادة.

وتابع أحمد عبده حديثه مع Mercatoday، قائلاً “كنت أفضل سحب اللقب من الترجي، حتى يكون هذا القرار رادع لكل من تسول له نفسه في افساد البطولة مستقبلاً. النسخة الماضية أقيمت كذلك على ملعب رادس بتونس، ووقعت عدة مشاكل، والأهلي المصري لعب في أجواء مشحونة وصلت إلى حد إرهاب اللاعبين وأعضاء إدارة النادي والبعثة الصحفية، ورأينا لاعب وسط الأهلي هشام محمد يُعتدى عليه خارج الملعب قبل بدء المباراة”.

وأكمل عبده بقوله “في الأجواء الطبيعية، الأهلي كان يذهب إلى رادس ويعود بالفوز، كان ملعب رادس حديقة خاصة بلاعبي الأهلي، ولهذا فعل الترجي كل شيء غير مشروع لتغيير تلك الصورة في مباراة إياب نهائي 2018”.

وكان الترجي خسر أمام الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة سوبر أفريقيا التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام الجاري (2/1)، ومن المعروف أن الرجاء من الناحية الفنية والبدنية متراجع بصورة واضحة أمام الوداد الذي قدم موسمًا استثنائيًا على الصعيدين المحلي والقاري تحت قيادة المدرب التونسي المخضرم “فوزي البنزرتي”.

تجدر الإشارة إلى أن الكاف في اجتماعات مستمرة منذ بداية هذا الأسبوع لمناقشة الدولة المستضيفة لمباراة الإعادة، ويقال أن هناك اتجاه نحو منح مصر شرف الإستضافة على ملعب برج العرب الذي لن يستضيف أي مباراة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر لها في الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

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