رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. البرسا يحسم صفقة القرن وميسي يطالب بضم هؤلاء اللاعبين إلى البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. البرسا يحسم صفقة القرن وميسي يطالب بضم هؤلاء اللاعبين إلى البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الاربعاء الموافق 12 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الاربعاء 12 / 6 / 2019:-

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة القرن أكد ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، بشكل قاطع أن الفرنسي أنطوان جريزمان حسم مصيره وبات على بعد خطوة من برشلونة. وقال أنخيل، لشبكة "موفي ستار" الإسبانية، أنه منذ شهر مارس وجريزمان عاد ليتواصل مع البارسا، وتبقى 17 يوماً لتفعيل بند كسر عقده الذي يبلغ (120 مليون) ويصبح لاعباً لنادي برشلونة. وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد ليبدأ خوض تجربة جديدة مع بىشلونة الذي حاول ضمه في الصيف الماضي لكنه فضّل البقاء وقتها مع الأتلتيكو ومدد عقده. الجدير بالذكر أن عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2023، وقيمة فسخ عقده تصل إلى 200 مليون يورو، وتنخفض تلك القيمة إلى 120 مليون يورو في مطلع يوليو المقبل.

رئيس برشلونة: إننا ندير أموالاً ليست ملكنا.. واتمنى عقوبة رادعة على منتهكين اللعب النظيف

شدد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو على الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي بعقوبة رادعة للأندية التي تنتهك اللعب النظيف .

وقال جوسيب في تصريحات نقلتها الصحيفة الاسبانية "موندو ديبورتيفو": " إنه مصدر فخر لنا بأن برشلونة استمر في أيدي الشركاء بمجالس منتخبة بالقرارات الرائعة التي اخذها مجلس الادارة، حيث يعتبر برشلونة نادٍ ديمقراطي ونموذج فريد من نوعه بين أندية العالم".

وتابع رئيس برشلونة : "إننا ندير أموالاً ليست ملكنا.. هي ملك لجميع الشركاء، وأيضًا تراث رياضي وتاريخ عملاق".

وأضاف بارتوميو: "لن أتعب من الإصرار على الاتحادين الدولي والاوربي بأن ينفذون القواعد، حتى يكون لنا جميعًا التنافس مع نفس الامور.. يجب علينا تسريع هدف اللعب المالي النظيف، وفرض نموذج عقوبات حازم على أي شخص يخالف القواعد".

وأنهى ماريا بارتوميو : "يجب وجود أن تكون مشاريع كبيرة للتراث وتاريخ النادي وبدون تكليف شركائنا أموالًا أخرى".

ميسي يطالب رئيس برشلونة بحسم هذه الصفقات الثلاثة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا سرعة حسم صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن ميسي طلب من بارتوميو محاولة ضم جوشوا كيميتش الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ، ودي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى ضم مهاجم جديد.

وكانت صحيفة صحيفة ”سبورت“ وأوضحت بأن البلوجرانا وضع نصب عينيه التعاقد مع جوشوا كيميتش، لتعويض رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو.

وباتت صفقة دي ليخب معقدة في الوقت الحالي، خاصة بعد دخول باريس سان جيرمان الفرنسي في الصفقة بقوة.

رئيس برشلونة يضع خطة الموسم الجديد مع فالفيردي

بدأ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة في التخطيط للموسم المقبل مع مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، وذلك عقب الفوز بلقب وحيد (الدوري الإسباني) في الموسم الماضي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن بارتوميو اجتمع مع فالفيردي يوم الأمس، من أجل وضع خطة جديدة للموسم المقبل، وكان الإجتماع بين الاثنان مميزاً.

يذكر أن جماهير برشلونة قد طالبت برحيل فالفيردي، خاصة بعد خسارة الفريق أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وعدم تحقيق اللقب هذا الموسم، وأيضا خسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

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يوفنتوس ينقض على لاعب برشلونة

أبدى مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامهم باللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب فريق برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة ‏توتو سبورت، إن البرتغالي نيلسون سيميدو يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس، لتدعيم مركز الظهير الأيمن في ظل اقتراب رحيل جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي.

ويشارك سيميدو مع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في الموسمين الماضيين بشكل متقطع، وليس بصفة أساسية دائما مع الفريق الكتالوني.

غضب أبيدال من دي ليخت قد تبعده عن اللعب لبرشلونة

قام السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني إريك أبيدال بنشر رسالة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" ، مشيراً الى المفاوضات التي تحدث بين ماتياس دي ليخت مع باريس سان جيرمان.

وقد كشفت بعض التقارير عن دخول وكيل أعمال الشاب الهولندي في مفاوضات مباشرة معالنادي الباريسي ، وذلك بعد التقارير التي نشرت بشأن توصل برشلونة لاتفاق مع أياكس للحصول على خدماته.

وغضب مسؤولو برشلونة من تصرفات المدافع دي ليخت ، حيث صرف النادي وقته في التفاوض على التوقيع معه في هذا الصيف ، في الوقت الذي كان يتصيد به اللاعب أفضل العروض.

ونشر إريك أبيدال في رسالته القوية التي تضمنت عبارة قالها الأسطورة الهولندية يوهان كرويف ، والتي لاقت ردود فعل عديدة من عشاق وجماهير برشلونة : "من يتردد للعب في برشلونة لم يعد مفيداً لنا".

وقدم باريس سان جيرمان عرضاً مالياً أكبر من برشلونة ، وراتباً سنويا بقيمة 15 مليون يورو ، وهو ما دفع رجل الأعمال مينو رايولا للسفر للعاصمة الفرنسية للاتفاق على التفاصيل الصغيرة وإنهاء الصفقة.

خيانة في برشلونة تطيح بـ"دي ليخت"

غدر الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي بفريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رايولا تواجد في باريس لمدة يومين لإنهاء صفقة ماتياس دي ليخت لباريس سان جيرمان الفرنسي وليس برشلونة.

وعرعض باريس سان جيرمان على أياكس 75 مليون يورو بالإضافة إلى شيك فارغ للاعب البالغ عمره 19 عامًا وذلك من أجل رفض عرض برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن كلمة السر في تطور المفاوضات بين رايولا وسان جيرمان هي عودة ليوناردو للعمل مع النادي الباريسي.

مدافع برشلونة يعلق على مشاركته الأولى مع فرنسا

تحدث كيلمنت لينجليت مدافع فريق برشلونة الاسباني عن ظهوره الأول مع منتخب بلاده فرنسا.

وشارك لينجليت في فوز منتخب فرنسا على نظيره منتخب اندورا 4-0 في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتحدث لينجليت الذي شارك في المباراة بالكامل إلى جانب رفيقه في برشلونة اومتيتي عن أول ظهور رسمي له مع المنتخب الوطني الفرنسي.

وقال لينجليت: لقد حاولت الاستمتاع بهذه اللحظة..كان من المهم أن نأخذ هذه المباراة على محمل الجد. بعد الخسارة امام تركيا (2-0) ، كان من المهم الفوز الليلة. لعبنا مباراة جيدة وسجلنا أربعة أهداف جميلة.

وأضاف اللاعب :أنا سعيد للغاية بمباراتي الأولى مع المنتخب الوطني. لقد حاولت الاستفادة إلى أقصى حد من ذلك.