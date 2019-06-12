رياضة | الزمالك يخطط للإطاحة بمدرب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط للإطاحة بمدرب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الزمالك في الإطاحة بنبيل محمود من منصب المدرب العام للفريق الأول خلال الفترة المقبلة واستقدام مدرب جديد أفضل منه يمتلك خبرات.

وأكد خالد جلال المدير الفني للزمالك في الأيام الماضية لإدارة الزمالك على تمسكه ببقاء نبيل محمود وثقته في قدراته بعدما تواجد معه الموسم الماضي وقاد الفريق معه للتتويج ببطولة كأس مصر.

إدارة الزمالك ترى أن نبيل محمود لا يمتلك الخبرات الكافية ولم يسبق له العمل في الدوري الممتاز من قبل ويعمل في أندية بدوري الدرجة الثانية ورشحوا لخالد جلال بعض الأسماء ومنها طارق مصطفى وسامي الشيشيني.

مدرب الزمالك حال تمسك الإدارة برحيل نبيل محمود رشح إسمين ورفض الشيشيني وطارق مصطفى وقام بترشيح إسم اثنين من المدربين لاختيار أحدهما وهما تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق في التسعينيات بجانب حسين عبد اللطيف.