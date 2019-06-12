رياضة | عاجل.. برشلونة يحسم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يحسم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، بشكل قاطع أن الفرنسي أنطوان جريزمان حسم مصيره وبات على بعد خطوة من برشلونة.

وقال أنخيل، لشبكة "موفي ستار" الإسبانية، أنه منذ شهر مارس وجريزمان عاد ليتواصل مع البارسا، وتبقى 17 يوماً لتفعيل بند كسر عقده الذي يبلغ (120 مليون) ويصبح لاعباً لنادي برشلونة.

وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد ليبدأ خوض تجربة جديدة مع بىشلونة الذي حاول ضمه في الصيف الماضي لكنه فضّل البقاء وقتها مع الأتلتيكو ومدد عقده.

الجدير بالذكر أن عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2023، وقيمة فسخ عقده تصل إلى 200 مليون يورو، وتنخفض تلك القيمة إلى 120 مليون يورو في مطلع يوليو المقبل.