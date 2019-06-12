رياضة | منتخب نيجيريا يشيد بحفاوة الإستقبال فى معسكره المغلق بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب نيجيريا يشيد بحفاوة الإستقبال فى معسكره المغلق بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المتحدث الإعلامى لبعثة منتخب نيجيريا التى تنظم معسكر معلق بأحد فنادق الإسماعيلية للمشاركة فى بطولة كاس الامم الافريقية ما نشر فى أحد المواقع المصرية، عن شكوى المدرب الألمانى جيرونا روهر بوجود أشخاص ووجود قدامى لاعبى الاسماعيلى يعيقوا عمله فى إعداد لاعبيه بدنيآ وفنيآ بالشكل اللائق .

وقال انه لم يخاطب من قريب او من بعيد محمد شيحة رئيس المجموعة السادسة بالإسماعيلية فى البطولة القارية وجود أزمة فى معسكر المنتخب النيجيري المغلق من الناحية التنظيمية .

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وأضاف ان بعثة المنتخب النيجيري تلقى الدعم والمساندة وحسن الاستقبال من أبناء الإسماعيلية فى مقدمتهم محمد شيحة الذين يوفرو لها كل سبل الراحة فى الإقامة والإعاشة .

وأشار المسئول الإعلامى لبعثة منتخب نيجيريا الا انه لاداعى لخلق مشاكل وازمات باسم منتخب بلاده فى بعض وسائل الاعلام المصرية ومنها موقع صدى البلد وخلق اخبار مغلوطة تثير الفتن .

وأوضح ان السبب الرئيسى وراء اختيار الاتحاد النيجيري لكرة القدم تنظيم معسكر المنتخب الأول المغلق بالإسماعيلية قبل بدء منافسات البطولة القارية يعود إلى للهدوء الذى تتسم به عروس القنال عن باقى محافظات مصر وتوافر ملاعب مجهزة للتدريبات على أعلى مستوى .