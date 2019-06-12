رياضة | خبير لوائح لـ"الخليج 365" :الفيفا لن يقحم نفسه فى أزمة اتحاد الكرة.. والأهلى ورابطة الأندية المحترفة هى الحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير لوائح لـ"الخليج 365" :الفيفا لن يقحم نفسه فى أزمة اتحاد الكرة.. والأهلى ورابطة الأندية المحترفة هى الحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فضل الله خبير اللوائح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" حول أزمة النادي الأهلي الأخيرة مع اتحاد الكرة المصري وتصعيد الأهلى شكواه للاتحاد الدولى لكرة القدم.

" اللوائح محددة وواضحة بين الإدارة الوطنية للمسابقات ومسؤولية الفيفا" بهذه الكلمات بدأ خبير اللوائح، سرده لبنود وتوضيح رأيه فى الأزمة الأخيرة بين اتحاد الكرة والأهلي والذي يؤكد فيها أن "في النهاية لن يحدث شئ"، والبنود هي :

1_أن اى اعتراض يرغب فى تقديمه أى نادى مشارك فى الدوري يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص فى المباريات يجب أن يكون من خلال الهيئات القضائية الرياضية من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم وجهات التحكيم الرياضى التى تندرج تحت إطار السيادة الوطنية قبل اللجوء إلى المنظمات الرياضية الدولية، شريطة مراعاة أن تسمح اللوائح فى اتحاد كرة القدم المصرى إلى اللجوء الدولى فى حال المنازعات التى اطرافها وطنية.

2_ الأصل فى مسؤولية إدارة مسابقة الدورى المصرى يرجع للاندية التى تشارك فى المسابقة و التى الأصل فيها أن تكون أندية محترفة أما ان ترتبط فيما بينها برابطة محترفة تنظم عملها وإداراتها للمسابقة أو لجنة مستقله ضمن هيكلة اتحاد كرة القدم، ولكن فى حال تفويض تلك الأندية لاتحاد الكرة فى إدارة المسابقة فتقع المسؤولية كاملة فى إدارة المسابقة على الاتحاد.

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3_ أن العلاقة بين اتحاد كرة القدم والاتحاد الدولى فى كرة القدم تحكمها جوانب رئيسية محدده ترتبط فى الاساس بتطبيق قانون كرة القدم المعتمد من الفيفا وتنظيم مسابقة تحترم تكافؤ الفرص والتنافسية العادلة بين الفرق الرياضية المشاركة.

4_ يجب أن نفرق تماما بين قواعد اللعب المالى النظيف التى ترتبط بالتصرفات المالية للاندية الرياضية المصرية فيما يتعلق بحجم الإيرادات نسبة إلى المصروفات والنسب المالية المتعلقة بشراء اللاعبين والمرتبات الخاصة بالأجهزة الفنية و التى يجب ألا تتخطى بصورة أو بأخرى 60 % من اجمالى الموازنة المالية السنوية لفريق كرة القدم، ومبدأ تكافؤ الفرص والذى يرتبط بصورة أساسية بتطبيق قواعد وأحكام قانون كرة القدم.

وعن حل الأزمة الحالية، قال فضل الله :" الحل ليس فى التصعيد الدولى من الأندية أو من أطراف الأزمة فى أمور تتعلق بالدورى المصرى لكرة القدم لأن هذا لن يفيد كرة القدم المصرية بل سيضرها وإنما لابد من طرح حلول تكمن فى أن تقوم الأندية الرياضية بالدور المطلوب منها والجلوس لوضع أسس وضوابط وحلول، وتؤسس رابطة محترفة لإدارة مسابقة الدورى المصرى بالتعاون مع الاتحاد وهذا اذا كانت بالفعل تلك الأندية ترغب فى تطوير كرة القدم المصرية.

وأختتم فضل الله حديثه، قائلاً :" لابد أن نعلم جيداً أن الاتحاد الدولى لكرة القدم، لن يقحم نفسه فى أمور تتعلق بمسابقات الدوريات الوطنية بصفه عامة إلا فى حال وجود خرق كبير لقواعد كرة القدم أو أمور تؤثر على سلامة كرة القدم وما يرتبط بها من جوانب ماليه ولن يكون ذلك أيضا بصورة مباشرة ولكن يجب استنفاذ كافة طرق الطعن فى الإطار الوطنى أو المحلى.