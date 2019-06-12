رياضة | بديل مارسيلو.. أبرز أرقام فيرلان ميندي صفقة ريال مدريد الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل مارسيلو.. أبرز أرقام فيرلان ميندي صفقة ريال مدريد الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر بيان رسمي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الأربعاء، عن إتمام تعاقده مع فيرلان ميندي ظهير أيسر أولمبيك ليون.

فيما أعلن نادي ليون الفرنسي عبر موقعه أيضاً أن قيمة الصفقة بلغت 48 مليون يورو، بالإضافة لبعض المتغيرات تصل إلى 5 ملايين يورو.

وتعد صفقة ميندي هي رابع صفقات النادي الملكي خلال فترة الميركاتو الصيفية بعد ضم كل من البرتغالي ميليتاو والصربي يوفيتش والبلجيكي إيدين هازارد.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأرقام والمعلومات عن ميندي صفقة ريال مدريد الجديدة:

- ميندي من مواليد 8 يونيو 1995 ويحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصول سنغالية.

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- ميندي (24 عاماً) يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر ويعرف عنه الميل للناحية الهجومية عن الدفاعية.

- بدأ مسيرته الكروية في نادي لوهافر الفرنسي في 2015 وانتقل بعدها لنادي أولمبيك ليون في صيف 2017.

- لعب الموسم الماضي مع ليون 44 مباراة في كافة المسابقات حيثُ سجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

- خاض مع لوهافر 50 مباراة بمختلف البطولات حيث سجل هدفين وصنع 6 أهداف.

- مع أولمبيك ليون منذ انضمامه إلى الآن شارك في 79 مباراة حيث سجل 3 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.