رياضة | مواعيد مباريات منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحظى منتخب الأرجنتين بمتابعة خاصة من عشاق كرة القدم حول العالم وذلك خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقامة على ملاعب البرازيل.

وستنطلق مباريات كوبا أمريكا بالبرازيل خلال الفترة من الجمعة 14 يونيو حتى يوم الأحد 7 يوليو 2019.

وسيكون عشاق المستديرة على موعد مع مباريات قوية ولكن ستكون هناك متابعة عن كثب للمنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة.

كما يعد الأرجنتين ثاني أكثر منتخب حصداً للبطولة برصيد 14 لقباً بعد الأوروجوي التي فازت باللقب في 15 مناسبة، ويسعى التانجو لمعادلة هذا الرقم.

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ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية في كوبا أمريكا 2019 رفقة منتخبات؛ كولومبيا وقطر وباراجوي.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا:

- الأرجنتين × كولومبيا: يوم الأحد 16/6 في تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة.

- الأرجنتين × باراجوي: يوم الخميس 20/6 في تمام الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة.

- قطر × الأرجنتين: يوم الأحد 23/6 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.