رياضة | رئيس الزمالك يعقد جلسة مع خالد جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يعقد جلسة مع خالد جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎عقد رئيس الزمالك مساء اليوم مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفه الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة.

ومن المقرر أن يعقد غدا المشرف العام على قطاع الكرة جلسه مع جلال، لبحث خطة الإعداد خلال فترة توقف الدوري العام، والمعسكر الخارجي، من أجل عرضه على مجلس الادارة لاعتماده.

ويعود لاعبي الزمالك للتدريبات الأحد المقبل ، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها .‎