رياضة | الأهلي يقترب من ضم أكبر صفقتي الموسم

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ينتظر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رد إدارة إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي على العرض المقدم بشأن إبرام صفقة تبادلية للتعاقد مع ثنائي دفاع الفريق باهر المحمدي ومحمود متولي.

وكان النادي الأهلي قد عرض على إدارة الإسماعيلي الحصول على 3 لاعبين بالإضافة لمقابل مادي للتعتقد مع الثنائي باهر ومتولي.

ويكثف الأهلي مفاوضاته مع الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات الثنائي بالوقت الذي لا يمانع فيه ثنائي الفريق الانتقال للقلعة الحمراء لكن بشرط موافقة إدارة ناديهم.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم المراكز التي تحتاج لصفقات جديدة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.