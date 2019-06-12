رياضة | تفاصيل صفقة انتقال ميندي إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة انتقال ميندي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، صفقة جديدة خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بالتعاقد مع فيرلاند ميندي ظعير أيسر نادي ليون الفرنسي.

وأعلن أولمبيك ليون عن انتقال اللاعب الدولي فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد مُقابل 48 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 5 مليون يورو.

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وجاء قرار ريال مدريد بضم فيرلاند ميندي بناءًا على رغبة زيدان في أن يكون هناك منافس قوي مع مارسيلو على مركز الظهير الأيسر بالموسم المقبل.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن تعاقده مع إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش ورودريجو وذلك خلال فترة الانتقالات الحالية.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد أيضاً ينافس على ضم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد من أجل ضمه وتدعيم الفريق بالموسم الجديد.