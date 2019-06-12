رياضة | ريال مدريد يعلن موعد تقديم ميندي بعد التعاقد معه رسمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعلن موعد تقديم ميندي بعد التعاقد معه رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد رسمياً، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي.

ووقع الدولي الفرنسي الشاب فيرلاند ميندي وقع على عقد مدته 6 سنوات مع النادي الملكي وسيبقيه في الميرينجي حتى 30 يونيو 2025.

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وذكر النادي الملكي عبر بيانه الرسمي أنه سيتم تقديم اللاعب فريلاند ميندي يوم الأربعاء القادم الموافق 19 يونيو في الساعة 14:00 ظهراً.

وسيكون التقديم أمام عشاق الميرينجي في ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما سيخطو ميندي على أرض السانتياجو للمرة الأولى مرتدياً قميص ريال مدريد وستحضر وسائل الإعلام في غرفة الصحافة.

الجدير بالذكر أن صفقة ميندي هي الرابعة التي يعلن عنها النادي النلكي بعد صفقات؛ لوكا يوفيتش وإيدين هازارد وإيدير ميليتاو.