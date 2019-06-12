شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد النهائي لتقديم هازراد لجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن موعد الاعلان الرسمي عن صفقة انتقال هازراد لريال مدريد وتقديمها لجماهير الريال.

وأكدت التقارير أن إدارة ريال مدريد الأسباني، ستقدم هازرد للجماهير رسمياً غداً الخميس، والتي تعد أقوى صفقات الفريق خلال الأعوام الـ5 الماضية.

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وكان ريال مدريد أعلن اليوم الأربعاء، عبر موقعه على الإنترنت، ضم فيرلاند ميندي ظهير نادي ليون الفرنسي، بعدما نجحت إدارة مدريد في التوصل لاتفاق مع إدارة ليون حول ضم اللاعب.

وانضم فيرلاند ميندي لمدريد لمدة 6 مواسم حتى عام 2025، مقابل 48 مليون يورو، على ان يحصل اللعب على راتب 5 مليون يورو سنوياً.

ومن المقرر الاعلان عن الصفقة، يوم الأربعاء 19 يونيو الساعة 1 ظهراً على ملعب سانتياجو برنابيو.